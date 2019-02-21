"ABD, Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı"
1 saat önce
AB'nin iş adamlarının yaptırımlardan bıkmış olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı" açıklamasında bulundu.
AB
'nin iş adamlarının yaptırımlardan bıkmış olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı
Lavrov, " ABD
'nin politikası Avrupa
'nın güvenliğini rehin aldı" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:35
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