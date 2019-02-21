Son Dakika Haberleri: "ABD, Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı"

"ABD, Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı"

1 saat önce

AB'nin iş adamlarının yaptırımlardan bıkmış olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı" açıklamasında bulundu.

AB'nin iş adamlarının yaptırımlardan bıkmış olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, " ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:35 

Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
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