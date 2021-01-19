ABD, Avustralya'dan sosyal medya yasa teklifini geri çekmesini istedi - Son Dakika

ABD, Avustralya'dan sosyal medya yasa teklifini geri çekmesini istedi

19.01.2021 13:51
ABD, Avustralya'dan sosyal medya yasa teklifini geri çekmesini istedi, System.String[]

ABD, Avustralya'dan, haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasa teklifini geri çekmesini talep etti.

ABD, Avustralya'dan, haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasa teklifini geri çekmesini talep etti.

ABC News'in Avustralya basınına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanlık Ofisi İcra Dairesinden gönderilen mektupta, Canberra yönetiminin iki ABD şirketini, haber kaynakları için ödeme yapmaya zorlayacak yasa teklifinden duyulan endişeye dikkat çekildi.

Mektupta, Avustralya'dan Facebook ve Google aleyhine işleyecek yasa teklifi konusunda geri adım atması talep edildi.

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Facebook, yasa teklifi kabul edilirse kullanıcılarını Avustralya'da haber içeriğini paylaşmaktan alıkoymakla tehdit etmişti.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Canberra, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Avustralya'dan sosyal medya yasa teklifini geri çekmesini istedi - Son Dakika


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