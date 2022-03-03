ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ortak insani yardım ve afet mekanizması kuruyor - Son Dakika
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ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ortak insani yardım ve afet mekanizması kuruyor

03.03.2022 21:03
ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ortak insani yardım ve afet mekanizması kuruyor

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakı ülkeleri ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, Hint-Pasifik bölgesinde ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek sorunlara ve Ukrayna'daki mevcut duruma yanıt vermek adına bir insani yardım ve afet...

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakı ülkeleri ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, Hint-Pasifik bölgesinde ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek sorunlara ve Ukrayna'daki mevcut duruma yanıt vermek adına bir insani yardım ve afet yardımı mekanizması kurulmasını kabul etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, bugün Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Nerendra Modi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Açık ve özgür" bir Hint-Pasifik bölgesi taahhütlerini yineleyen liderler, QUAD'ın bölgesel istikrar ve refaha teşvik eden bir mekanizma olarak çalışması konusunda mutabık kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşını ve savaşın Ukrayna'da yol açtığı insani krize değinen liderler, Hint-Pasifik bölgesinde gelecekte ortaya çıkabilecek insani sorunlara cevap vermek ve Ukrayna'daki kriz için sağlanan yardımlar için bir iletişim kanalı kurmak adına yeni bir insani yardım ve afet yardımı mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Liderler, gelecek aylarda Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüz yüze bir görüşme yapılması konusunda da mutabık kaldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ortak insani yardım ve afet mekanizması kuruyor - Son Dakika


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