ABD, Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:55 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.
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