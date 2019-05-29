Son Dakika Haberleri: ABD-BAE Savunma İş Birliği Anlaşması hayata geçti
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ABD-BAE Savunma İş Birliği Anlaşması hayata geçti

51 dakika önce

Beyaz Saray, ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında daha önce imzalanan yeni Savunma İş Birliği Anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiği açıkladı.

ABD-BAE Savunma İş Birliği Anlaşması hayata geçti, System.String[]
Beyaz Saray, ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında daha önce imzalanan yeni Savunma İş Birliği Anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiği açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Bolton ile Şeyh Nahyan'ın ortak deklarasyonu kamuoyu ile paylaşıldı.
Açıklamada, "Savunma İş Birliği Anlaşması, ABD ile BAE arasındaki askeri iş birliğini geliştirecek ve kritik bir dönemde zaten dinamik olan askeri, siyasi ve ekonomik ortaklığı daha da pekiştirecektir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmanın Körfez bölgesindeki güvenlik temelli konularda ABD ile BAE arasındaki ortak zemini geliştireceğine atıf yapıldı.
ABD, Suudi Arabistan'la birlikte Körfez'deki en yakın müttefiklerinden biri olan BAE ile 8 Mayıs'ta güncellenmiş bir Savunma İş Birliği Anlaşmasını imzalamıştı. Söz konusu anlaşmanın ABD'ye, BAE'ye daha fazla asker ve askeri ekipman göndermesine olanak sağlayacağı bildirilmişti.
ABD'nin bu ülkede halen 5 bin civarında askeri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:34 Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri, Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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