Son Dakika Haberleri: Abd, Bağdadi'nin Bulunması İçin Broşür Dağıtıyor

Abd, Bağdadi'nin Bulunması İçin Broşür Dağıtıyor

55 dakika önce

ABD, terör örgütün DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin başına 25 milyon dolar ödül konduğunu duyuran broşürleri Ambar ilinde dağıttı.

Abd, Bağdadi'nin Bulunması İçin Broşür Dağıtıyor, System.String[]
ABD, terör örgütün DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin başına 25 milyon dolar ödül konduğunu duyuran broşürleri Ambar ilinde dağıttı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait uçaklar Anbar vilayetine binlerce broşür attı. DEAŞ lideri Bağdadi'nin bulunduğu yere dair bilgi verenlere 25 milyon dolar ödül verileceği yazan broşürde, "Ailenizi öldüren ve mallarınızı çalan DEAŞ'ın lideri, kurduğu ölüm ve yıkıcı bölgeden uzak yerde güvenli bir bölgede saklanıyor. Verdiğiniz bilgiler sayesinde ondan intikamınızı alabilirsiniz" yazdığı görüldü.

Broşürdeki imla hataları Iraklılar arasında alay konusu olurken, ihbar hattı için verilen telefon numaralarının kodlarının Malezya, Benin ve Gine olması şaşkınlığa neden oldu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:28 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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