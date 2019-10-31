ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayımladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun video görüntülerini paylaştı.

BBC'nin haberine göre, CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

Videoda, Bağdadi'nin bir tünele kaçtığı ve intihar yeleğini patlatarak kendisini öldürdüğü görülürken, General McKenzie, " (Bağdadi) iki küçük çocukla bir deliğe girdi ve kendisini havaya uçurdu. Bu tür eyleme bakarak nasıl bir insan olduğunu anlayabilirsiniz." diye konuştu.

McKenzie, intihar yeleği giydiği tespit edilen dört kadın ve bir adamın da etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyondan sonra binanın patlayıcılarla imha edildiğini dile getirdi.

Operasyonda öldüren kişi sayısının tam olarak tespit edilemediğini vurgulayan McKenzie, "(Bağdadi'nin) Son saniyeleriyle ilgili başka hiçbir şeyi doğrulayamıyorum. Yüksek profilli bir saldırı olmasına rağmen sivil kayıplardan kaçınmak ve bölgede olabileceğinden şüphelenilen çocukları korumak için her türlü çabanın gösterildiğini açıkça belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bağdadi'nin ölümünün 2004 yılında Irak hapishanesinde tutuklu bulunduğu dönemde kendisinden alınan DNA örneği ile doğrulandığını söyleyen McKenzie, kalıntılarının teşhis için üsse götürüldüğünü ve ölümünden sonraki 24 saat içinde denize atılarak gömüldüğünü belirtti.

Öte yandan, McKenzie, Bağdadi'nin ölümünün ardından örgüt üyelerinin intikam saldırısı gerçekleştirebileceğine uyarısında bulunarak "İntikam saldırısı teşebbüslerinden şüpheleniyoruz. Bunun için hazırlıklıyız." şeklinde konuştu.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

Trump, operasyon esnasında yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaşmış ancak köpeğin ismi gizli tutulmuştu.