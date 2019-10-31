Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
8 dakika önce
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladıABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'ye Suriye'de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'ye Suriye'de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.
Operasyona katılan helikopterlerdeki kameralarca kaydedilen görüntülerde, ABD askerlerinin DEAŞ liderinin bulunduğu binaya nasıl yaklaştığı görülüyor.
DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı ABD'de 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmaya çalışan kişi aranıyor TBMM'de, Amerika'nın sözde Ermeni soykırımı tasarısını bir tek HDP kınamadı Resmi Gazete'de yayımlandı! Ceza kesmeyen müfettişin belgesi iptal edilecek