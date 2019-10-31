Son Dakika Haberleri: Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
Son Dakika Güncel Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

8 dakika önce

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladıABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'ye Suriye'de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'ye Suriye'de düzenlenen operasyonun görüntü ve fotoğraflarını yayınladı.

Operasyona katılan helikopterlerdeki kameralarca kaydedilen görüntülerde, ABD askerlerinin DEAŞ liderinin bulunduğu binaya nasıl yaklaştığı görülüyor.

Abd, bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
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DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
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