ABD Bağdat Büyükelçiliği: "Bu saldırılar sadece diplomatik misyonlarını değil, Irak'ın egemenliğini hedef alan saldırılardır" - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği tarafından, roketli saldırı sonrası yapılan açıklamada, "Bu saldırılar sadece diplomatik misyonlarını değil, Irak'ın egemenliğini hedef alan saldırılardır" denildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, terör grupları tarafında gerçekleştirilen saldırının amacının Irak'ın dünya ülkeleriyle ilişkilerini ve güvenliğini baltalamayı amaçladığı kaydedilerek, "Daha önce söylediğimiz gibi bu saldırılar sadece diplomatik misyonlarını değil, Irak'ın egemenliğini hedef alan saldırılardır" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sırasında ABD Büyükelçiliği binasında bulunan hava savunma sistemi C-RAM devreye girmiş ve 2 roketi etkisiz hale getirmişti. - BAĞDAT