ABD, Bağdat Büyükelçiliği?nde güvenlik önlemlerini arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, Bağdat Büyükelçiliği?nde güvenlik önlemlerini arttırdı - Son Dakika Dünya

ABD, Bağdat Büyükelçiliği?nde güvenlik önlemlerini arttırdı

6 saat önce

? ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında ölmesi sonrası bölgede tırmanan gerilim üzerine Bağdat Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemlerini arttırdı.

ABD, Bağdat Büyükelçiliği?nde güvenlik önlemlerini arttırdı, System.String[]
? ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında ölmesi sonrası bölgede tırmanan gerilim üzerine Bağdat Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Ayrıca, ABD, Irak'ta ABD üsleri ve Büyükelçilik binasına saldırılar nedeniyle bölgedeki askeri gücünü artırma kararı almış ve bu kararın ardından ilk etapta 750 asker Kuveyt'teki Ali El Salim Hava Üssü'ne gönderilmişti. Önümüzdeki günlerde ise 3 bin askerin daha Orta Doğu'ya sevk edilmesi bekleniyor.


- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Bağdat, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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