ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden SİHA açıklaması - Son Dakika

ABD Bağdat Büyükelçiliği binası üzerinde uçan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) düşürülmesi ile ilgili yapılan açıklamada "Çalışanlarımızı korumak için gereken bütün tedbirleri alacağız" denildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde ABD güçleri tarafından silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) düşürülmesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Bağdat'taki misyonlarını ve çalışanlarını korumak için gereken bütün tedbirlerin yapılacağı vurgulandı. Büyükelçilik binasındaki füze savunma sisteminin aktif hale getirilerek hava saldırısının önlendiğini aktarıldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)