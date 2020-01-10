ABD Bağdat Büyükelçiliği: "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız" - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Bağdat Büyükelçiliği: 'Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız' - Son Dakika

ABD Bağdat Büyükelçiliği: "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız"

20 dakika önce

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini isterken, ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız" açıklaması geldi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği:

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini isterken, ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız" açıklaması geldi.


Irak Meclisinin ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini istemesine ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak'taki askeri varlıklarının nedeninin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek olduğu belirtildi. Büyükelçilik açıklamasında, "Iraklılar ve koalisyon güçlerindeki ortaklarımız, terör örgütü DEAŞ'ı yok etme görevimizden kuşku duymasın. Irak'a gönderilen heyet, birliklerimizin çekilme konusunu değil stratejik ortaklığımıza bağlı kalma konularını ele almak için burada" ifadeleri kullanıldı. NATO'nun Irak'taki rolünü arttırmak için bir heyetin Bağdat'ta bulunduğuna dikkat çeken açıklamada "Sadece güvenlik açısından değil, Irak ile ABD arasındaki ekonomik ve diplomatik ortaklığımızı ele almaya ihtiyaç vardır. Biz güçlü, egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak ile dost ve ortak olmak istiyoruz" denildi.


ABD'nin Bağdat'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Irak Meclisi, ABD askerleri dahil ülkedeki bütün yabancı askerlerin çekilmesine kararı almasına rağmen ABD Irak'tan çekilmeyeceğini duyurmuştu. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti
Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma

Son Dakika Haberleri
22:17 Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü - Son Dakika Haber
22:11 Ümraniye'de silahlı market soygunu - Son Dakika Haber
22:04 Hatay'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı - Son Dakika Haber
22:00 ABD Bağdat Büyükelçiliği: "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız" - Son Dakika Haber
21:58 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "İran, yasadışı uygulamalara devam ederse yaptırımlara devam edeceğiz" - Son Dakika Haber
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika Haber
21:36 Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:20:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Bağdat Büyükelçiliği: "Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için buradayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]