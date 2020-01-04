ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına roket düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına roket düştü - Son Dakika Dünya

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına roket düştü

6 saat önce

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına en az iki roket düştü.

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına roket düştü, System.String[]

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına en az iki roket düştü. Bağdat'ın kuzeyindeki Balad askeri üssüne de 3 roket atıldığı bildirildi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, akşam saatlerinde Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki roket düştü. Eş zamanlı olarak da Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerince de kullanılan Balad üssüne de en az üç roket atıldığı bildirildi. Büyükelçilik binasına girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

Irak güvenlik güçleri olayda ölen olmadığı belirtirken, sosyal medyada 3 kişinin yaralandığı iddia edildi.

İran, Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından 'intikamı acı olacak' demişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
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