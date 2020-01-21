ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınların 3 füze düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınların 3 füze düştü - Son Dakika

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınların 3 füze düştü

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştü.

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınların 3 füze düştü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştü.


Bağdat polisi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının da yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarına 3 katyuşa füzesi düştüğünü açıkladı. Saldırıda maddi hasarın meydana geldiği bildirilirken can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ABD tarafından düzenlenen hava operasyonunda hayatını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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