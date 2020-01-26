ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 5 füze düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 5 füze düştü - Son Dakika

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 5 füze düştü

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 5 füze düştü.

ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 5 füze düştü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 5 füze düştü.


Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Hücresi, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarına 5 Katyuşa füzesi düştüğünü açıkladı. Saldırıda maddi hasarın meydana geldiği bildirilirken, can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşıladı.


İran, Irak'taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:28 Kaynak: İHA
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