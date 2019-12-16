ABD, Bağdat Büyükelçiliğinde güvenlik önemlerini arttırdı - Son Dakika

ABD, Irak'ta düzenlenen saldırıların arkasında İran 'a yakınlığı ile bilinen Şii silahlı grubu sorumlu tutmuştu. - ERBİL

Hükümet konakları, ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların yer aldığı Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin yanı sıra ABD askeri üslerine son aylarda roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.

Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 15 askeri aracın geçtiğini, söz konusu birliklerin büyükelçilik binasını korumak için gönderildiğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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