ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi - Son Dakika

ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine girme girişimi sonrasında elçiliğe ek kuvvet gönderildiğini belirterek, Irak hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip Amerikan misyonunu koruması çağrısında bulundu.

ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine girme girişimi sonrasında elçiliğe ek kuvvet gönderildiğini belirterek, Irak hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip Amerikan misyonunu koruması çağrısında bulundu.

ABD'nin Haşdi Şabi şemsiyesi altında ve İran'a yakınlığı ile bilinin Ketaib Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği saldırılar Irak'ın başkenti Bağdat'ta tansiyonu yükseltti.

Haşdi Şabi destekçilerinin Amerikan Büyükelçiliğine girmeye kalkışması Washington'u alarma geçirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Esper şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Bakanlığı, Bağdat'taki Büyükelçiliğimizde personelimizin güvenliğini temin etmek üzere Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyor. Ülkedeki ABD vatandaşlarının, askeri personel ve diplomatlarının güvenliği ve nefsi müdafaa için gerekli kuvvet koruma tedbirlerini aldık. Büyükelçilikteki personele destek olmak üzere ek kuvvet gönderiyoruz. Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkedeki personelimizi koruması konusunda ev sahibi ülkeye güveniyoruz ve Irak hükümetine bu konuda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. ABD, Irak halkını; özgür, egemen ve müreffeh bir Irak'ı desteklemeye devam ediyor."

Esper, gönderilen asker sayısına ilişkin detay paylaşmazken Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Büyükelçiliğe 100 deniz piyadesinin gönderildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçilik önünde protestolar

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Hizbullah örgütüne düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırmış ve ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti
Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
02:07 Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi - Son Dakika
02:05 Manisa Valisi Deniz'den sürücülere kitap ve oyuncak hediyesi - Son Dakika
02:04 Mardin'in yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
02:04 AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
02:01 Malatya'da yılbaşı coşkusu - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 02:11:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]