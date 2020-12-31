ABD Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üssüne hava savunma sistemi yerleştirdi - Son Dakika

Amerikan yönetimi son zamanlarda ABD misyonu ile askeri üslerine artan saldırıların arkasında İran yanlısı silahlı grupların durduğunu iddia ederken, ABD askeri yetkilileri Süleymani ile Mühendis'in ölün yıldönümünde saldırıların artması konusunda uyarıda bulundu.

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