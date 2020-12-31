ABD Bağdat Havalimanı'ndaki askeri üssüne hava savunma sistemi yerleştirdi - Son Dakika

İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölüm yıldönümü yaklaşırken, ABD Irak'ta aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne hava savunma sistemi yerleştirdi.
Geçen yılın başında Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği operasyonu sonucu hayatlarını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ölüm yıldönümü yaklaşırken, ABD Irak'ta aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne hava savunma sistemi konuşlandığı belirtildi.
Irak basınında yer alan haberde, ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlanan C-RAM Hava Savunma Sistemi'nin aynısı Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne hava savunma sistemi konuşlandı.
Amerikan yönetimi son zamanlarda ABD misyonu ile askeri üslerine artan saldırıların arkasında İran yanlısı silahlı grupların durduğunu iddia ederken, ABD askeri yetkilileri Süleymani ile Mühendis'in ölün yıldönümünde saldırıların artması konusunda uyarıda bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020'de, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. - ERBİL
Kaynak: İHA
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