Son Dakika Haberleri: ABD Bahreyn'deki Filistin konferansına İsrail'i davet etmeyecek
Son Dakika Dünya Haber

ABD Bahreyn'deki Filistin konferansına İsrail'i davet etmeyecek

9 dakika önce

Amerikan yönetimi Filistin ekonomisini canlandırmak amacıyla gelecek hafta Bahreyn’de düzenlenecek konferansın siyasetle ilişkilendirilmemesi için İsrail’i davet etmeyeceğini açıkladı.

ABD Bahreyn'deki Filistin konferansına İsrail'i davet etmeyecek, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Filistin ekonomisini canlandırmak amacıyla gelecek hafta Bahreyn'de düzenlenecek konferansın siyasetle ilişkilendirilmemesi için İsrail'i davet etmeyeceği açıklandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Manama'daki konferansa Filistinli iş dünyası temsilcilerinin katılmasının beklendiğini bildirdi. Filistin yönetimi ise Beyaz Saray Danışmanı ve ABD Başkanı Donal Trump'ın damadı Jared Kushner'in liderlik ettiği Orta Doğu barış planını boykot etmek için konferansa katılmayacağını açıkladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:23 
İsrail, Bahreyn, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk tepkiler sonrası hesabını kapattı Trump, röportaj sırasında öksüren kişiyi dışarı attırdı! Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var İran uranyum zenginleştirme limitini 27 Haziran'da aşacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:32:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Bahreyn'deki Filistin konferansına İsrail'i davet etmeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]