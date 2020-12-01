ABD-Bahreyn Stratejik Diyalog toplantısında İsrail ile normalleşme vurgusu - Son Dakika

ABD-Bahreyn Stratejik Diyalog toplantısında İsrail ile normalleşme vurgusu

01.12.2020 19:51
ABD-Bahreyn Stratejik Diyalog toplantısında İsrail ile normalleşme vurgusu, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) ardından başka ülkelerin de İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye gideceklerini umduklarını belirterek, "Bu, kimsenin artık dönmek istemediği geçmişin bayat ve modası geçmiş düşüncelerinden kurtulan bölge için bir...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) ardından başka ülkelerin de İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye gideceklerini umduklarını belirterek, "Bu, kimsenin artık dönmek istemediği geçmişin bayat ve modası geçmiş düşüncelerinden kurtulan bölge için bir umut işaretidir." dedi.

Pompeo bugün başlayan ABD-Bahreyn Stratejik Diyalog toplantısına online olarak bağlanarak konuşma yaptı.

İsrail ile normalleşmeye övgü

İsrail ile normalleşme anlaşmasının Bahreyn açısından meyvelerini vermeye başladığına değinen Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"Bu, kimsenin artık dönmek istemediği geçmişin bayat ve modası geçmiş düşüncelerinden kurtulan bölge için bir umut işaretidir. ve eminim ki Bahreyn'in coğrafi büyüklüğün bir ülkenin dünyadaki etkinliğini dikte etmediğini gösteren öncülüğünü takip edecek daha fazla ülke olacaktır."

İki ülkenin bugün başlattığı stratejik diyaloğun Orta Doğu için tarihi sonuçları olacağını kaydeden Pompeo, iki ülkenin ekonomik ve askeri olarak iş birliğinin çok daha ileri taşınacağını ifade etti.

Bahreyn'in DEAŞ ile mücadelede ABD'ye destek verdiğini belirten Pompeo, ülkenin aynı zamanda özellikle de İran ile mücadelede önemli rol oynayan 5'inci Filo'ya ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

İran tehdidine değinen Pompeo, " Tahran'daki rejim, Körfez'in güvenliğine ve bölgede barış isteyen tüm halklar için en büyük tehdittir." diye konuştu.

İki ülkenin de bölgeye gerçekçi yaklaşımlarla yaklaştığını anlatan Pompeo, "Devrimci İran rejiminin şiddete dayalı doğasını biliyoruz ve konu İran ile mücadele olduğunda İsrail'in problem değil kilit bir ortak olduğunu anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı oturumda konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ise iki ülke arasındaki ilişkinin Körfez'in güvenliğinin belkemiği olduğunu ifade etti.

İsrail ile imzaladıkları normalleşme anlaşmasının önemine değinen Zeyyani, "Son birkaç ayda, İbrahim Ahitlerinin (İsrail ile normalleşme anlaşması) Orta Doğu'daki dinamikleri bir adım değiştirdiğini ve barış ve huzur için iyimserliği yinelemiştir. Bunlar ülkemizin de ortak vizyonudur." dedi.

İsrail ile anlaşmanın Orta Doğu'daki dengeleri çatışma yerine iş birliği üzerine olacak şekilde yeniden yapılandıracağını ifade eden Bahreynli Bakan, ABD ile Bahreyn'in gelecek yıllarda İsrail ile normalleşme sürecinin çapının genişlemesi ve bölgede daha geniş çaplı bir iş birliği ağının kurulmasına çalışacağını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD-Bahreyn Stratejik Diyalog toplantısında İsrail ile normalleşme vurgusu - Son Dakika


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