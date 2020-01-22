ABD Bakan Yardımcısı Wells'ten Çin-Pakistan Ekonomik Koridoruna yeni eleştiri Açıklaması - Son Dakika

ABD'nin Orta ve Güney Asya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, Dünya Bankasının kara listesinde bulunan bazı firmaların, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinde yer aldığını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Wells, bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde yaptığı konuşmada, CPEC'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Wells, CPEC projesinin şeffaf olmadığını ve Pakistan'a borç yükü getireceğini savundu.

Çin tarafından Kuşak-Yol ve CPEC kapsamında yapılan hibelerin, yardım değil yüksek faizli borç olduğunu iddia eden Wells, "CPEC kapsamında iş yapmak için sözleşme imzalayan firmalar arasında Dünya Bankasının kara listesinde bulunan şirketler de yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Wells, CPEC kapsamında yapımı süren Peşaver- Karaçi tren hattının inşa maliyetinin arttığını ve bunun şeffaf bir şekilde sebebinin açıklanmadığını kaydetti.

CPEC tartışması

Kasım ayında da CPEC'i eleştiren Wells, projenin Pakistan'a refahtan çok borç yükü getireceğini söylemişti.

Pakistan ve Çin, Wells'in bu açıklamasına tepki göstermiş ve Pakistan'ın 74 milyar dolarlık borç yükünün yalnızca 4,9 milyar dolarının CPEC kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Paul Jones ise eleştiriler karşısında, "Wells bu açıklamayı CPEC'le ilgili tartışma zemini oluşturabilmek için yaptı. Kimse bizimle aynı fikirde olmak ya da Wells'in her sözüne katılmak zorunda değildir." açıklamasında bulunmuştu.