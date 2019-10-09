Son Dakika Haberleri: Abd bandıralı lüks gemide yolcu isyanı
Son Dakika Güncel Abd bandıralı lüks gemide yolcu isyanı

Abd bandıralı lüks gemide yolcu isyanı

57 dakika önce

ABD bandıralı lüks gemide yolcu isyanıİrlanda, (DHA) ? ABD bandıralı lüks yolcu gemisinde yolcular sunulan kötü hizmet ve geminin, vaat edilen güzergaha uymaması nedeniyle gemide protesto düzenlediler.

ABD bandıralı lüks gemide yolcu isyanı

İrlanda, (DHA) ? ABD bandıralı lüks yolcu gemisinde yolcular sunulan kötü hizmet ve geminin, vaat edilen güzergaha uymaması nedeniyle gemide protesto düzenlediler.

Geziyi düzenleyen turistik firma, 5 bin 300 İngiliz Sterlini karşılığında, yolcularına Norveç'in turistik fiyortlarına, Fransa, Amsterdam ve İzlanda'ya 5 yıldızlı otel kalitesinde yolculuk edeceklerini taahhüt edip, vaat edilen güzergah ve kaliteyi sağlayamayınca, yolcular geminin salonunda turizm firmasını protesto etti. Neredeyse isyanın eşiğine gelen yolcular, kötü yemek kalitesi, çalışmayan tuvaletler, değişen güzergah ve gemi mürettebatının yetersiz açıklamalarından şikayet ettiler.

2 bin kişilik yolcu gemisi, Norveç fiyortlarına sadece uzaktan yaklaşıp kötü hava koşulları nedeniyle, İskoçya'nın Glasgow şehrine döndü. Fakat demir atma izni alamayarak, İrlanda'nın Belfast şehrine gitti. Yüzlerce yolcu, Belfast'a ulaştıklarında geminin salonunda toplanıp protestoya başladılar. İngiliz, Amerikalı ve Çin vatandaşı turistler, kendilerini Londra'ya geri götürmeleri için mürettebat ile tartışarak paralarını geri istedi. Turistik firma ise yolculara, bir sonraki yolculukta kullanılabilecekleri yüzde 25'lik hediye çeki önerdiler.

Abd bandıralı lüks gemide yolcu isyanı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:11 Kaynak: DHA
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