Son Dakika Haberleri: ABD bankaları stres testini geçti
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD bankaları stres testini geçti

7 dakika önce

LONDRA (AA) – ABD'de önde gelen büyük bankaların ABD Merkez Bankası Fed tarafından yapılan stres testini başarıyla geçtiği bildirildi.

ABD bankaları stres testini geçti, System.String[]
LONDRA (AA) – ABD'de önde gelen büyük bankaların ABD Merkez Bankası Fed tarafından yapılan stres testini başarıyla geçtiği bildirildi.
Fed'den yapılan açıklamada ülkenin önde gelen 18 bankasının yapılan stres testinden geçtiği ve en olumsuz senaryoda toplam 410 milyar dolarlık zarara direnç gösterebilecekleri belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, "Ülkenin en büyük bankaları, krizden öncesine kıyasla dikkate değer şekilde daha güçlü, ekonomiyi destekleyebilecek şekilde daha iyi konumlandırılmış durumda." İfadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:28 Kaynak: AA
merkez bankası, fed, ABD, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altının ons fiyatı 6 yıl aradan sonra ilk kez 1.400 doların üzerini gördü Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum 7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 09:35:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD bankaları stres testini geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]