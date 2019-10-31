Son Dakika Haberleri: ABD: Barış Pınarı Harekatı El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirmedi
Son Dakika Dünya ABD: Barış Pınarı Harekatı El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirmedi

ABD: Barış Pınarı Harekatı El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirmedi

23 dakika önce

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirdiği iddialarını kesin bir dille reddetti.

ABD: Barış Pınarı Harekatı El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirmedi, System.String[]

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirdiği iddialarını reddetti.


Düzenlediği basın açıklamasında konuşan Orgeneral McKenzie, Bağdadi'ye yapılan operasyonda İdlib'in kuzeyinde bir evde dördü kadın ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:22 
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