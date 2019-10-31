ABD: Barış Pınarı Harekatı El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirmedi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyonu geciktirdiği iddialarını reddetti.



Düzenlediği basın açıklamasında konuşan Orgeneral McKenzie, Bağdadi'ye yapılan operasyonda İdlib'in kuzeyinde bir evde dördü kadın ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin öldürüldüğünü söyledi.