Son Dakika Haberleri: "ABD barışa karşılık toprak prensibini parayla değiştirmek istiyor" (2)
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"ABD barışa karşılık toprak prensibini parayla değiştirmek istiyor" (2)

15 dakika önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan ederek, "Yüzyılın Anlaşması" planının siyasi boyutunu uyguladığını, Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan çalıştayla da ekonomik boyutunu uygulamaya...

KAYS EBU SEMRA - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan ederek, "Yüzyılın Anlaşması" planının siyasi boyutunu uyguladığını, Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan çalıştayla da ekonomik boyutunu uygulamaya çalıştığını belirtti.
Ureykat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Filistin davasına karşı yürüttüğü politikaları kınayarak, Bahreyn ve ABD iş birliğinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da düzenlenmesi planlanan çalıştaya tepki gösterdi.
FKÖ Genel Sekreteri, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edip büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırarak, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) ortadan kaldırma girişimlerinin yanı sıra İsrail'in işgal edilmiş Golan Tepeleri üzerinde otoritesini tanıyarak ve 1967 sınırlarında iki devleti çözüm ilkesini gündemden düşürerek, 'Yüzyılın Anlaşması' planının siyasi boyutunu uyguladı." dedi.
ABD barışa karşılık toprak prensibini parayla değiştirmek istiyor (2)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Filistin, Manama, Kudüs, İsrail, Güncel
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