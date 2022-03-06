ABD: Başağa ve Dibeybe'nin Libya'da şiddetin önüne geçme arzularına güveniyoruz - Son Dakika
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ABD: Başağa ve Dibeybe'nin Libya'da şiddetin önüne geçme arzularına güveniyoruz

06.03.2022 04:39
ABD: Başağa ve Dibeybe'nin Libya'da şiddetin önüne geçme arzularına güveniyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Trablus Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Fethi Başağa'nın ülkede şiddetin önüne geçme arzularına güvendiklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Trablus Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Fethi Başağa'nın ülkede şiddetin önüne geçme arzularına güvendiklerini söyledi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Norland, Dibeybe ve Başağa ile telefon görüşmeleri yaptı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) sağladığı kolaylıklarla başkanlık ve genel seçimlerin yapılması yönünde çabaların sarf edildiği bu dönemde Dibeybe ve Başağa'yı yapıcı olmaya teşvik ettiğini aktaran Norland, her ikisinden de seçimlerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesine bağlılıklarını duyduğunu ifade etti.

Norland, Dibeybe ve Başağa'nın Libya'da şiddetin önüne geçme arzularına güvendiklerini belirtti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD: Başağa ve Dibeybe'nin Libya'da şiddetin önüne geçme arzularına güveniyoruz - Son Dakika


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