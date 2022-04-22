ABD Basını: ABD'deki Sağlık Çalışanları Pandemi Döneminde Daha Fazla Şiddet Görüyor - Son Dakika

ABD'de hastanelerdeki hemşirelerin yaklaşık yüzde 48'i, işyerinde uğradıkları şiddetin az veya önemli ölçüde arttığını bildirdi, bu oran 2021 yılının Mart ayında yüzde 21 idi.

NEW YORK, 21 Nisan (Xinhua) -- Quartz internet haber sitesinin Çarşamba günkü haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık çalışanlarının işyerinde şiddete uğrama olasılığı ortalama çalışanlara göre altı kat daha fazla ve pandemi bu durumu daha da kötüleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kayıtlı hemşire organizasyonlarının en büyüğü olan Ulusal Hemşireler Birliği (NNU) tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete dayanan habere göre, hastane hemşirelerinin yaklaşık yüzde 48'i, uğradıkları şiddetin az veya önemli ölçüde arttığını bildirdi, bu oran 2021 yılının Mart ayında yüzde 21 idi.

Haberde, hastanelerde artan şiddet ortamında çalışmanın hemşirelerin ruh sağlığına zarar verdiği belirtildi. Haberde, "Omicron dalgası, meslektaşlarının hasta olması ve personel eksikliğini artırdığı için çok sayıda hemşireye daha fazla yük getirdi" denildi.

Ulusal Hemşireler Birliği'nin yaptığı ankete göre, pandemide hemşireler arasında uyku sorunu, kaygı ve depresyonda da keskin artış görülüyor.