ABD Basını: Bütçe, Trump'ın Beklentisinin Altında - Yeniden
14 dakika önce
– ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasının önüne geçmek için harcama ve sınır güvenlik ödeneğini kapsayan bütçeyi onayladı.
– ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasının önüne geçmek için harcama ve sınır güvenlik ödeneğini kapsayan bütçeyi onayladı. Bütçede Trump'ın duvar için talep ettiği ödenek yer almadı.
Trump, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe onayı aldı.
ABD kongresi 83'e 16 ile hükümetin tekrar kapanmasını engelleyen çift taraflı anlaşmayı onayladı. Yasa, Trump'a, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe sağlıyor, fakat asıl istenilen bütçe 5.7 milyar dolar. Amerikan basını, Trump'ın daha fazla bütçe için 'ulusal acil durum ilan' etmeye hazırlandığını yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
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