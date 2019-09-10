Son Dakika Haberleri: ABD basını: CIA Trump'a güvenemediği için Kremlin'deki casusunu geri çekmek zorunda kaldı
BBC
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ABD basını: CIA Trump'a güvenemediği için Kremlin'deki casusunu geri çekmek zorunda kaldı

29 dakika önce

Rus hükümeti içerisinde üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışan bir casusun, ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli bilgileri ifşa edeceği endişesiyle 2017'de geri çekildiği belirtildi.

ABD basını: CIA Trump'a güvenemediği için Kremlin'deki casusunu geri çekmek zorunda kaldı, System.String[]

Rus hükümeti içerisinde üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışan bir casusun, ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli bilgileri ifşa edeceği endişesiyle geri çekildiği belirtildi.

CNN televizyonu ve New York Times gazetesinin haberlerine göre, 2017'de Trump'ın Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerde IŞİD'e karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması sonucu, Kremlin'deki casusun ABD'ye getirilmesi kararı alındı.

CNN ve New York Times haberlerinde söz konusu casusun yıllardır ABD istihbaratı için çalıştığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan bağlantısının bulunduğu belirtiliyor.

CNN söz konusu casusun ABD'ye getirildiğini, ancak yerinin ve kimliğinin açıklanmadığını aktarıyor.

New York Times ise casusun Washington'da koruma altına alındığını belirtiyor.





'Trump'a bilgi verildi'

CNN'in haberinde Donald Trump'ın 2017'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı gayri resmi bire bir görüşmelerin de istihbarat çevrelerini rahatsız ettiği, hassas bilgilerin sızması riskine karşı tedbirlerin gündeme getirildiği ifade ediliyor.

CNN'e bilgi veren bir yetkili, "İstihbarat çevreleri Trump'ın Rusya ile gizli bilgileri paylaştığı konusunda endişeliydi. Söz konusu casusun geri getirilmesi konusunda Trump ve birkaç hükümet yetkilisi bilgilendirildi" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda ise iddialar yalanlandı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, haberler için "Sadece yalan haber değiller, aynı zamanda insanların hayatını da tehlikeye atacak nitelikteler" dedi.

Donald Trump ise doğrudan yayınlanan haberi hedef almadan CNN'i Twitter'da eleştirdi ve "CNN ABD için kötüdür" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:19 
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