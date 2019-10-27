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Son Dakika Güncel Abd basını deaş lideri bağdadi öldürüldü

Abd basını deaş lideri bağdadi öldürüldü

23 dakika önce

ABD basını DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldüABD basını DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldüABD, (DHA)- ABD basını, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Suriye'de öldürüldüğünü iddia etti.

ABD basını DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü

ABD basını DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü

ABD, (DHA)- ABD basını, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Suriye'de öldürüldüğünü iddia etti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye saati ile 16.00'da açıklama yapacağını duyurdu.

ABD basını, DEAŞ'ın 2014 yılından beri lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü iddia etti. Saatler öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, 'Çok büyük bir şey oldu!' yazmıştı. ABD medyası ise bu paylaşımın, Bağdadi ile ilgili olabileceğini duyurdu.

EL-BAĞDADİ KİMDİR

Ebu Bekir el-Bağdadi, kendini halife ilan eden DEAŞ adlı terör örgütün kurucusu ve lideri olarak biliniyor. Kamera karşısında çok sık görülmeyen DEAŞ lideri, 5 yıl içerisinde ilk kez Nisan ayında, DEAŞ'ın yayınladığı bir görüntüde görülmüştü.

Abd basını deaş lideri bağdadi öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
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