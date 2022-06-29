ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı - Son Dakika
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ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı

29.06.2022 09:40

Türkiye, NATO üyeliğine karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç ile "Üçlü Muhtıra" imzaladı. Yaşanan bu gelişme ABD basınında "flaş gelişme" olarak ses getirirken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını bırakarak, ittifakın genişlemesinin önündeki yolu açtı" sözlerine yer verildi.

ABD basını, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü muhtırayı flaşla görerek konunun önemine işaret etti.

"TÜRKİYE İTTİFAKIN GENİŞLEMESİNİN ÖNÜNDEKİ YOLU AÇTI"

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından CNN, New York Times ve Washington Post, imzalanan muhtırayı okuyucularına flaş gelişme olarak duyurdu ve ana sayfalarında bu habere yer verdi. Washington Post, flaşında, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını bırakarak, ittifakın genişlemesinin önündeki yolu açtı" ifadesine yer verdi.

"NATO ÜYELİKLERİNİN ÖNÜNDEKİ DİPLOMATİK ENGELİ KALDIRDI"

Haber metninde ise söz konusu anlaşmanın Ukrayna savaşının ardından daha da önem kazandığına işaret edildi. New York Times, flaşında, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik vetosunu kaldırarak bu ülkelerin, NATO üyeliklerinin önündeki diplomatik engeli kaldırdı" ifadesini kullandı. Haberde, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine destek vermeyeceği açıklaması öne çıkarılarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımının önemi vurgulandı.

CNN ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİNİ HATIRLATTI

CNN de flaşında, "Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekleyeceğini duyurdu." ifadesine yer verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün yapılacak ikili görüşme de anımsatıldı.

"NATO İÇİN ÖNEMLİ BİR İLERLEME"

Fox News ise haberini "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına itirazını kaldırıyor." başlığıyla verirken söz konusu muhtıra, "önemli ilerleme" olarak nitelendirildi.

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza atmıştı. İmza töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in huzurunda gerçekleşmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD basını 'flaş gelişme' olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı - Son Dakika
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