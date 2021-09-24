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ABD basını: Oğul Biden Libya varlıklarının iadesi için yıllık 2 milyon dolar istedi - Son Dakika

ABD basını: Oğul Biden Libya varlıklarının iadesi için yıllık 2 milyon dolar istedi

24.09.2021 15:09
ABD basını: Oğul Biden Libya varlıklarının iadesi için yıllık 2 milyon dolar istedi, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi tarafından dondurulan Libya varlıklarının serbest bırakılması karşılığında yılda 2 milyon dolar ile ek olarak "başarı ücreti" talep ettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi tarafından dondurulan Libya varlıklarının serbest bırakılması karşılığında yılda 2 milyon dolar ile ek olarak "başarı ücreti" talep ettiği iddia edildi.

Demokrat Parti bağışçıları ve Hunter Biden'ın iş ortakları Sam Jauhari ve Muhammed Rahbani'ye ait olduğu belirtilen iki e-postaya ulaşan "Business Insider" sitesi, oğul Biden'ın Libya varlıklarının teslimi karşılığında sunduğu şartların ayrıntılarını yayımladı.

Buna göre Hunter Biden'ın, hizmeti karşılığında yılda 2 milyon dolar talep ettiği ve gizliliği korumak için de kendisine yakın personeli işe almak istediği ileri sürüldü.

Hunter Biden'ın iş ortaklarından Jauhari, 28 Ocak 2015 tarihli ilk e-postada, oğul Biden'ın niteliklerini sıralayarak, onun ABD Dünya Gıda Programı Başkanı, dönemin Başkan Yardımcısı'nın oğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry ile ilişkisi olan biri olduğunu dolayısıyla Obama'nın Libya dosyasına erişim sağlayabileceğini iletti.

Hunter Biden'ın babasıyla birlikte, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ve Libya Yatırım Otoritesi'ne ait paraların dondurulduğu Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat ettiğine dikkati çeken Jauhari, ayrıca Hunter'ın Çin'de üst düzey bağlantılara sahip olduğunu ve "orada yardım edebileceğini" aktardı.

Jauhari, söz konusu e-postada Hunter'ın "yıllık 2$ hizmet ücreti +++ başarı ücreti istediğini" yazarken, Business Insider'ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre "2$" ifadesiyle 2 milyon dolar kastediliyor.

Öte yandan Hunter Biden'ın "olumsuz yanlarına" da değinerek bunun yaratacağı problemler olabileceğini belirten Jauhari, Hunter'ın alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kokain nedeniyle ABD ordusundan atıldığını ve sürekli nakit sıkıntısı yaşadığını aktardı.

Ardından Jauhari, Muhammed Rahbani'ye "sonraki adımlara karar vermek için buluşmaları gerektiğini" iletti.

Business Insider'a göre, 26 Şubat 2016 tarihli ikinci e-postada ise, Obama yönetiminde Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi Başkan Vekili olarak görev yapan Avukat John Sandweg, Jauhari ve Rahbani'ye Hunter ile yaptığı görüşmeler hakkında bir rapor gönderdi.

Sandweg'in, Hunter'ın gizliliğe önem verdiğinden söz ettiği e-postada, "Dün HB (Hunter Biden) takımıyla konuştum. Projeyle ilgileniyorlar ancak dahil olmaları için ekibin (lobiciler, avukatlar ve halkla ilişkiler) yakın ilişkilere sahip küçük bir grup insan olması gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Son olarak Jauhari'nin, varlıkları serbest bırakma çabalarına yardımcı olması için ne Sandweg ne de Hunter'dan iş aldığı, ancak Sandweg'in Business Insider'a "Hunter Biden'ın bir ortağıyla temas halinde olduğunu doğruladığı" belirtildi.

Libya'nın yurt dışında dondurulmuş varlıkları, hisse senetleri, mevduatlar ve banka hesaplarının 200 milyar doları aştığı tahmin edilirken, bu varlıkların geri alınması 10 yıldır iç savaş ve krizlerle boğuşan Libya'nın ekonomisi için büyük önem taşıyor.??????????????

Tam Gemi Şok Denemeleri, Barack Obama, dolar, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD basını: Oğul Biden Libya varlıklarının iadesi için yıllık 2 milyon dolar istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD basını: Oğul Biden Libya varlıklarının iadesi için yıllık 2 milyon dolar istedi - Son Dakika
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