ABD basını: Suudiler İsrail-Ürdün-BAE'nin enerji ve su arıtma projesi anlaşmasını engellemeye çalıştı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın, İsrail-Ürdün- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak güneş enerjisi ve su arıtma anlaşmasından rahatsızlık duyduğu ve anlaşmayı engellemeye çalıştığı ileri sürüldü.

ABD merkezli "Axios" internet sitesinin haberine göre, Ürdün, İsrail ve BAE'nin 2022 yılında enerji ve su alanında ortak bir projenin fizibilite sürecine başlanması için "niyet beyanı"na ilişkin hafta başında imzaladığı anlaşma Suudileri rahatsız etti.

Anlaşmaya göre, BAE, Ürdün'de güneş enerjisi üretim sahası inşa edecek ve Amman yönetimi de buradan İsrail'e yılda 600 megavat güneş enerjisi gönderecek. Bunun karşılığında İsrail de bir su arıtma tesisi inşa edecek ve küresel su endeksine göre dünyanın su konusundaki en fakir ikinci ülkesi konumundaki 10 milyon nüfuslu Ürdün'e 200 milyon metreküp arıtılmış su sağlayacak.

"Axios" internet sitesine konuşan üç kaynak, "Yeşil Orta Doğu" vizyonuyla bölgede iklim değişikliği alanında liderlik etmeyi hedefleyen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı boşa çıkaracağı gerekçesiyle Riyad'ın söz konusu anlaşmayı engellemeye çalıştığını söyledi.

BAE ve İsrail'in son dönemde imzaladıkları normalleşme anlaşması neticesinde resmi düzeyde iletişimde olduğuna ancak Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile diplomatik ilişkisi bulunmadığı için dışarıda kaldığına işaret edildi.

İsrailli yetkililer, Suudilerin BAE'li mevkidaşlarını arayarak rahatsızlıklarını dile getirdiklerini, Abu Dabi'den anlaşmadan çekilmesini istediklerini aktardı.

Riyad'ın Tel Aviv'i dışarıda tutacak şekilde bir Suudi Arabistan-BAE-Ürdün anlaşması teklif ettiği bilgisi paylaşıldı.

BAE'nin ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile İsrail ve Ürdün'ü durumdan bilgilendirerek, Suudileri memnun etmek adına anlaşma metninde bazı kozmetik değişiklikler yapmak istediği ve tarafların da buna karşı çıkmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın müdahalesi nedeniyle anlaşmanın imzalanmasının birkaç saat geciktiği ancak sonrasında Kerry'nin de katılımıyla 22 Kasım Pazartesi günü imzalandığı bildirildi.