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ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız? - Son Dakika

ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?

08.07.2021 12:01

Amerika'nın ünlü dergisi Foreign Policy, Türkiye'nin ürettiği Kargu-2 isimli kamikaze İHA'ları konu aldı. Arnold Schwarzeneger'in "Terminatör" filmlerine benzetilen Kargu-2 hava aracıyla ilgili haberi dergi "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?" başlığıyla verdi.

Türkiye'nin son yıllarda ürettiği milli ve yerli silah sistemleri, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle İHA/SİHA alanında atılan adımlar, yapılan ihracatlar, savaşların seyrinin değiştirilmesi, Türkiye'yi oyun kurucu pozisyonuna yükseltti.

Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?

KARGU-2 ABD BASININDA

Daha önce BM raporuna da giren ve Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı kamikaze SİHA'lar, ABD medyasının gündeminde.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından geliştirilen Kargu-2, Foreign Policy dergisine konu oldu. Kargu-2 hava aracı, Arnold Schwarzeneger'in "Terminatör" filmlerine benzetildi. "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?" başlığıyla verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Popüler Terminatör filmlerinde, Arnold Schwarzeneger'in canlandırdığı bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek. Türklerin yeni ürettiği Kargu-2 dört pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor."

Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?

2018'DE ENVANTERE GİRMİŞTİ

Kargu-2, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip. "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA, 2018 yılında güvenlik güçlerinin envanterine girmişti.

Daha sonra ise, sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 geliştirildi.

Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip.

ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?

Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD basını yazdı, Türkiye'nin İHA'sı Kargu-2 için: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız? - Son Dakika Ekonomi


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