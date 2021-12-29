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ABD basınına göre, 2024'te başkan adayı olabilecek Cumhuriyetçi isimler - Son Dakika

ABD basınına göre, 2024'te başkan adayı olabilecek Cumhuriyetçi isimler

29.12.2021 19:48
ABD basınına göre, 2024'te başkan adayı olabilecek Cumhuriyetçi isimler

ABD'de yayın yapan "The Hill" gazetesinde, 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olabilecek 10 Cumhuriyetçi isim arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi isimlerin olduğu belirtildi.

ABD'de yayın yapan "The Hill" gazetesinde, 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olabilecek 10 Cumhuriyetçi isim arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi isimlerin olduğu belirtildi.

"The Hill", 2024'teki başkanlık seçimlerine henüz yaklaşık 3 yıl olmasına rağmen şimdiden başkanlık yarışı için hazırlıklara girişen Cumhuriyetçi isimleri derledi.

Söz konusu habere göre şu ana kadar adaylık konusunda en güçlü sinyalleri veren isim olarak eski ABD Başkanı Donald Trump öne çıkıyor.

Cumhuriyetçi seçmenin çoğunluğu Trump'ı istiyor

Katıldığı birçok etkinlikte tekrar adaylığı değerlendirdiğini dile getiren Trump, adaylık kararını resmi olarak duyurmak için 2022 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini bekleyeceğini kaydetmişti.

Öte yandan Politico'nun bu ay yayımlanan anketine göre Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 64'ünün Trump'ın tekrar aday olmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Özellikle aşı zorunluluklarına karşı tavrıyla tanınan Florida Valisi Ron DeSantis Cumhuriyetçilerin bir diğer potansiyel adayı olarak görülürken, Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldıkları toplantılarda başkanlık yarışına gireceklerinin sinyalini veriyor.

The Hill'e göre diğer potansiyel başkanlık adayları ise eski New Jersey Valisi Chris Christie, ABD'nin Eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcilsi Nikki Haley, Teksas Senatörü Ted Cruz, South Dakota Valisi Kristi Noem, Arkansas Senatörü Tom Cotton ve Marland Valisi Larry Hogan olarak belirtildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD basınına göre, 2024'te başkan adayı olabilecek Cumhuriyetçi isimler - Son Dakika
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