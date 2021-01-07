ABD basınında Kongre saldırısı: 'Trump sorumlu', 'Bir saniye bile o koltukta oturmamalı', 'Polis neredeydi? - Son Dakika
BBC

ABD basınında Kongre saldırısı: 'Trump sorumlu', 'Bir saniye bile o koltukta oturmamalı', 'Polis neredeydi?

07.01.2021 16:37

ABD'de Kongre binasına Trump'ın destekçilerince yapılan eşi görülmemiş saldırı, önde gelen Amerikan gazetelerinin başyazı ve yorumlarında sert şekilde eleştirildi.

ABD'de Kongre binasına Trump'ın destekçilerince yapılan eşi görülmemiş saldırı, önde gelen Amerikan gazetelerinin başyazı ve yorumlarında sert şekilde eleştirildi. Trump'ın derhal görevden alınması çağrıları yapıldı.

New York Times başyazısında "Saldırıdan Trump sorumlu" dedi ve Başkan'ın destekçilerini kışkırtmasının bir bedeli olması gerektiğini vurguladı.

Washington Post dünkü gelişmeleri "Trump'ın son rezaleti" diye özetlerken, Wall Street Journal yaşananlar için "Capitol Hill'de utanç" başlığını kullandı.

New York Times: Trump sorumlu

"Trump söylemi ile saldırıların fitilini ateşledi" diyen New York Times'ın başyazısında şu satırlar yer aldı:

"Trump, aylardır Kasım ayında yapılan seçimin sonucuna karşı kampanya yürütttü. Taraftarlarını Washington'da toplanmaya çağırdı ve onları Kongre'ye yürümeye teşvik etti. Onlara, seçimin kendilerinden çalındığını söyledi. Savaşmalarını istedi. Onlara katılabileceğini söyledi. Kalabalık binayı ele geçirirken saatlerce onlara durun demeyi, eylemlerini kınamayı ve korumak için yemin ettiği Anayasa'yı savunmak için parmağını kıpırdatmayı reddetti. Sonunda konuştuğunda göstericilerin öfkesini onayladı, onlara tekrar seçimin çalındığını söyledi ama yine de 'Evlerinize dönün' dedi."

Başkan Trump'tan yaptıklarının hesabının sorulması gerektiğini vurgulayan New York Times, bunun azil ya da ceza davası açılarak yapılabileceğini kaydetti.

Gazeteye göre, eyleme katılanlar cezalandırılmalı, Kongre'nin neden korunamadığı konusunda da soruşturma açılmalı.

New York Times yorumunda ayrıca bu saldırının siyasal sistemin ne kadar kırılgan olabileceğini de bir kez daha hatırlattığını kaydetti ve uyarıda bulundu:

"6 Ocak 2021 karanlık bir gün olarak kayıtlara geçecek. Burada soru Trump döneminin sonu gelmiş bile olsa, Amerika'nın daha da karanlık ve daha bölünmüş bir döneme doğru kaymaya başlayıp başlamadığıdır. Tehlike gerçek ama sorunun yanıtı önceden verilebilecek gibi değil."





Washington Post: Trump bir saniye daha o koltukta oturmamalı

Washington Post ise net bir şekilde saldırıdan Başkan Trump'ın sorumlu olduğunu ve Trump'ın görevden alınması gerektiğini yazdı.

"Bu kalkışma eyleminin sorumluluğu doğrudan doğruya, görevde bulunmasının Amerikan demokrasisine ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteren Başkan'a aittir ve bu nedenle Başkan'ın görevden alınması gerekir" diyen gazeteye göre Trump önce kalabalıkları kışkırttı sonra destekçileri Kongre'ye girerken ve en az bir kişi vurularak öldürülürken arkasına yaslanıp hiçbir şey yapmadan olan biteni seyretti.

Başkan'ın daha sonra Cumhuriyetçi siyasetçilerin çağrıları üzerine yayımladığı videoda "ayaklanmayı savunduğunu" ve olaylara yol açan iddialarında ısrar ettiğini, olayları mazur gösterdiğini de vurgulayan gazete, "Trump 13 gün daha başkanlık koltuğunda oturmamalı" diyor ve ekliyor:

"Büyük yetkilerle donatılmış Trump'ın başkanlık koltuğunda geçirdiği her saniye, kamu düzeni ve ulusal güvenlik için tehdit oluşturuyor."

Washington Post göre olaylar sırasında kürsüyü terk etmek zorunda kalan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence derhal kabineyi toplamalı, Anayasa'nın 25. Maddesini yürürlüğe koymalı ve Trump'ın "görevin gerektirdiği yetki ve sorumlulukları yerine getiremeyecek durumda olduğunu" ilan etmeli, Trump direnirse Kongre bu kararı onaylamalı, Joe Biden 20 Ocak'ta görevi devralana kadar Mike Pence başkanlık görevini vekaleten yürütmeli.





Wall Street Journal: Polis neredeydi?

Wall Street Journal ise Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünmese de onun görevi devrinin yaklaşmasından memnun.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden artık Trump ile aralarına mesafe koymalarını isteyen gazete dün yaşananların "talihsiz uzak bir ülkedeki muhabirin geçtiği haberlere benzediğini" yazdı ve ekledi:

"Ancak aslında yaşananlar, seçimi kaybeden Trump'ın Washington'a veda hediyesi."

Olaya karışanların binaya gelemeden tutuklanması ve maskesiz olanların çok daha önceden tespit edilmesi gerektiğini yazan gazete, "Washington polisi neredeydi?" diye de sordu.

Wall Street Journal'ın haberinden bazı satırlar şöyle:

"Trump'ın seçimleri kaybettiğini kabule yanaşmaması ve taraftarlarına boş umutlar vermesi, kendisine yöneltilen en kötü eleştirileri bile haklı çıkardı. Bu tutumu savunan ve güçlendiren Cumhuriyetçi politikacılar kınanmalı.

"74 milyon Trump seçmeni ülke hakkında meşru kaygılar besliyor ve bu şekilde yanıltılmayı hak etmiyorlar.

"Biden 20 Ocak'ta Başkan olacak ve o zamana kadar polisin gerektiği kadar güç kullanarak düzeni yeniden tesis etmesi lazım. Özellikle Cumhuriyetçilerin şiddete karşı tavır almaları gerekiyor. Trump'a gelince: 1940'ta (dönemin İngiltere Başbakanı) Neville Chamberlain için söylenen bir sözü çalalım: 'Allah aşkına git artık'. "

ABD basınında Kongre saldırısı: 'Trump sorumlu', 'Bir saniye bile o koltukta oturmamalı', 'Polis neredeydi?
ABD basınında Kongre saldırısı: 'Trump sorumlu', 'Bir saniye bile o koltukta oturmamalı', 'Polis neredeydi?
ABD basınında Kongre saldırısı: 'Trump sorumlu', 'Bir saniye bile o koltukta oturmamalı', 'Polis neredeydi?

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Son Dakika Dünya ABD basınında Kongre saldırısı: 'Trump sorumlu', 'Bir saniye bile o koltukta oturmamalı', 'Polis neredeydi? - Son Dakika Dünya

BBC

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