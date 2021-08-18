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ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu - Son Dakika

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

18.08.2021 16:41

Taliban'ın kısa bir sürede Afganistan'daki devlet yönetimini fiili olarak yönetimi kontrolü altına alması tüm dünyada büyük bir şaşkınlık yaratırken, ABD basınında çok ilginç bir iddia geldi. CNN International, Afganistan topraklarının altında 1 trilyon dolar değerinde maden yataklarının yer aldığını ileri sürdü.

Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak gösteriliyor. Ancak ABD'li askeri yetkililer ve jeologlar, ülkenin ekonomik durumu önemli ölçüde değiştirebilecek yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde maden yatakları üzerinde oturduğunu ortaya çıkardı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK LİTYUM YATAKLARINDAN BİRİSİ BULUNUYOR

2010 yılında yapılan bu keşfe göre, demir, bakır ve altın gibi mineral kaynakları ülke geneline dağılmış durumda. Aynı çalışmaya göre, Afganistan nadir toprak minerallerine de ev sahipliği yapıyor ve belki de en önemlisi, dünyanın en büyük lityum yataklarından biri burada bulunuyor.

İKLİM KRİZİNDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Söz konusu maddenin şarj edilebilir pillerde kullanıldığını anımsatan CNN International bu maddeyi 'İklim kriziyle mücadele için hayati önem taşıyan, ancak az bulunan bir bileşen' olarak nitelendiriyor. Zira ülkeler karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillere ve diğer temiz teknolojilere geçmeye çalıştıkça, lityum ve kobalt gibi metallerin yanı sıra neodimyum gibi nadir toprak elementlerine olan talep artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı ise küresel lityum, bakır, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin arzının hızla artması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın iklim kriziyle mücadele girişiminde başarısız olacağına dikkat çekiyor.

''AFGANİSTAN'A YATIRIM YAPACAK ÜLKELER VAR'

Bilim insanı ve güvenlik uzmanı Rod Schoonover ise ''Afganistan kesinlikle geleneksel değerli metaller açısından en zengin bölgelerden biri'' diyerek bu zenginliğin 21. yüzyılda yükseliş trendinde olan mineraller içinde geçerli olduğunun altını çizdi. Schoonover, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

''Güvenlik sorunları, altyapı eksikliği ve şiddetli kuraklıklar geçmişte en değerli minerallerin çıkarılmasını engelledi. Bunun Taliban kontrolü altında kısa vadede değişmesi pek olası değil. Yine de, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi kaosa rağmen bu ülkede yatırım yapabilecek ülkeler ver.''

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

Afganistan, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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