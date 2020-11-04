- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı - Son Dakika

- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı

WASHINGTON - ABD Başkan Adayı Joe Biden, oy sayma işlemleri devam ederken kameraların karşısında geçerek destekçilerine seslendi. "Oy sayımı tamamlanana kadar sabırlı olun" diyen Biden, "Bu gece size bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inandığımızı söylemek için buradayım" dedi.

ABD'de seçim sonuçlarının yavaş yavaş açıklanmaya başladığı ülkede, adaylar da açıklamalarını sürdürüyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump sosyal medya üzerinden açıklama yaparken, Demokratçı aday Parti'nin adayı Joe Biden kameraların karşısına geçti. Delaware'de konuşan Joe Biden, kendisini "iyi hissettiğini" söyleyerek destekçilerinden oyların tamamı sayılara kadar sabırlı olmaları istedi. "Bu gece size bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inandığımızı söylemek için buradayım" diyen Biden, erken bir sonuç beklemediğini aktararak destekçilerinden eyaletler, saymaya ve oylarını rapor etmeye devam ederken sabırla beklemelerini istedi. Erken oylama ve posta yoluyla yapılan oylamanın sonuçlanmasının zaman alacağını aktaran Biden, "Oyların sayılmasının zorlu işi bitene kadar sabırlı olmalıyız ve her oy sayılıncaya kadar, tüm oylar sayılıncaya kadar bitmeyecek" dedi.

Destekçilerine, "Bu seçimi kimin kazandığını açıklamak benim ya da Donald Trump'ın görevi değil" diyerek seslenen Demokratçı aday Biden, "İnancınızı koruyun, kazanacağız" ifadelerini kullandı.