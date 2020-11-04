- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı - Son Dakika

- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı

04.11.2020 09:53

- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı ABD Başkan Adayı Joe Biden, oy sayma işlemleri devam ederken kameraların karşısında geçerek destekçilerine seslendi.

- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı

WASHINGTON - ABD Başkan Adayı Joe Biden, oy sayma işlemleri devam ederken kameraların karşısında geçerek destekçilerine seslendi. "Oy sayımı tamamlanana kadar sabırlı olun" diyen Biden, "Bu gece size bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inandığımızı söylemek için buradayım" dedi.

ABD'de seçim sonuçlarının yavaş yavaş açıklanmaya başladığı ülkede, adaylar da açıklamalarını sürdürüyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump sosyal medya üzerinden açıklama yaparken, Demokratçı aday Parti'nin adayı Joe Biden kameraların karşısına geçti. Delaware'de konuşan Joe Biden, kendisini "iyi hissettiğini" söyleyerek destekçilerinden oyların tamamı sayılara kadar sabırlı olmaları istedi. "Bu gece size bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inandığımızı söylemek için buradayım" diyen Biden, erken bir sonuç beklemediğini aktararak destekçilerinden eyaletler, saymaya ve oylarını rapor etmeye devam ederken sabırla beklemelerini istedi. Erken oylama ve posta yoluyla yapılan oylamanın sonuçlanmasının zaman alacağını aktaran Biden, "Oyların sayılmasının zorlu işi bitene kadar sabırlı olmalıyız ve her oy sayılıncaya kadar, tüm oylar sayılıncaya kadar bitmeyecek" dedi.

Destekçilerine, "Bu seçimi kimin kazandığını açıklamak benim ya da Donald Trump'ın görevi değil" diyerek seslenen Demokratçı aday Biden, "İnancınızı koruyun, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı
- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı
- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı
- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı
- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı eski sevgilisinin dükkanını basıp ölümle tehdit etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz         
08:47
Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı         
07:32
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım         
21:26
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 10:16:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei