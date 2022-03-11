ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ortak basın toplantısı yaptı - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesine güçlü biçimde bağlı olduğunu yineledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya gelen Harris, ortak basın toplantısında, Romanya'nın Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle on binlerce mülteciyi kabul ederek gösterdiği cesaret ve cömertlikle olağanüstü bir tutum sergilediğini söyledi.

Iohannis ile görüşmesinin, ABD-Romanya ilişkilerinin ve dostluğunun gücünü teyit etmek adına verimli geçtiğini belirten Harris, ABD'nin Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesine bağlılığının altını çizdi.

Harris, Iohannis'e NATO'nun doğu kanadında liderlik gösterdiği, mevcut kaynakları artırdığı ve modernize ettiği için teşekkürlerini iletti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecekte nasıl davranacağına ilişkin spekülasyon yapmayacağını belirterek, Rusya'nın bugünkü eylemlerinin, yalan yanlış bilgi ve saldırganlık içerdiğini ifade etti.

Harris, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya sağladığı 13,6 milyar dolarlık pakete ek olarak, 4 milyar doların doğrudan insani yardım için tahsis edileceğini belirterek, Ukrayna'da yaşananları izlemenin acı verici olduğunu söyledi.

Iohannis, savunma harcamalarını yüzde 2,5'a çıkaracaklarını söyledi

Cotroceni Sarayı'ndaki görüşme sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Iohannis de Romanya'nın ABD'nin çabalarını takdirle karşıladığını dile getirerek, ABD'nin ülkesiyle yakın koordinasyonunun Rusya'nın eylemlerine verilecek yanıta önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

NATO'nun, Romanya dahil tüm müttefik devletleri savunmak için tereddütsüz hareket edeceğinin altını çizen Iohannis, Romanya'nın da müttefik olarak kendisini bağlayan taahhütlerden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

ABD'nin Romanya'daki askeri varlığını pekiştirdiği için Harris'e teşekkür eden Iohannis, kendisiyle ABD askerlerinin Romanya'daki uzun vadede varlığını görüştüklerini, Romanya olarak savunma harcamalarını yüzde 2'den yüzde 2,5'a çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

Romanya Cumhurbaşkanı, Harris ile NATO'nun muharip grubunun Romanya topraklarında bir an önce operasyonel hale getirilmesi ve en kısa sürede gelişmiş, birlik içinde ve tutarlı bir güce duyulan ihtiyacı da ele aldıklarını ifade etti.

Iohannis, bu krizin, yenilenebilir kaynaklara veya sivil nükleer sektöre yatırım yaparak Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının sonlandırılması için tarihi bir fırsat olabileceğini sözlerine ekledi.