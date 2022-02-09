Üye Girişi
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı

09.02.2022 00:33
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff'un, bomba tehdidi nedeniyle Gizli Servis ajanları tarafından Washington'daki bir lisede düzenlenen etkinlikten çıkarıldığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff'un, bomba tehdidi nedeniyle Gizli Servis ajanları tarafından Washington'daki bir lisede düzenlenen etkinlikten çıkarıldığı belirtildi.

Emhoff, "Kara Tarih Ayı" dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Wasghington'daki Dunbar Lisesi'ne gitti. Yaklaşık 5 dakika kadar okulun müzesini gezen Emhoff, ABD Gizli Servisi tarafından acilen tahliye edildi.

Daha sonra okuldaki öğrenci, öğretmen ve katılımcılara yönelik "binayı boşaltın" anonsu yapıldı.

Washington DC Devlet Okulları Sözcüsü Enrique Gutierrez, tahliyenin nedeninin bomba tehdidi olduğunu açıkladı.

Tehdidin Emhoff'un ziyaretiyle mi yoksa Kara Tarih Ayı etkinliğiyle mi ilgili olduğu bilinmiyor ancak Emhoff'un sözcüsü Katie Peters, okulun bir ihbar üzerine Gizli Servisi uyardığını kaydetti.

Peters, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Gizli Servisi, Başkan Yardımcısının eşinin öğrenciler ve öğretmenlerle buluştuğu bir okulda güvenlik tehdidinden haberdar edildi. Emhoff güvende ve okul tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Peters, çalışmaları dolayısıyla Gizli Servis ve DC polisine minnettar olduklarını belirtti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kamala Harris, Washington, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:30 Yılın bomba transferi! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor
00:28 Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı
00:19 Önce dilendiler, sonra da dans ederek vatandaşlarla alay ettiler
00:18 Sedat Peker'den, Halil Falyalı suikastı sonrası dikkat çeken hareket
00:09 Kar yağışı okulları tatil etti! 6 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi
23:54 Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi
23:50 Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Kullandığınız cümle adaylığınızın ilanı gibi yorumlandı, ne dersiniz?
23:43 Halil Falyalı suikastına CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi
23:25 Ramazan Civelek, kritik gol vuruşunu yaptığı o anı anlattı: Ne olduğunu anlamadım
22:57 Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 00:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşi, katıldığı etkinlikten bomba ihbarıyla çıkarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement