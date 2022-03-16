ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testi "pozitif" çıktı - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testi "pozitif" çıktı

16.03.2022 01:46
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testi "pozitif" çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff'un Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff'un Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Emhoff'un bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadesine yer verildi.

Harris'in, önlem amacıyla bu gece katılmayı planladığı etkinlikte yer almayacağına işaret edilen açıklamada, "Başkan Yardımcısı Harris'in bugün yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı ve test yaptırmayı sürdürecek." bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı - Son Dakika


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