ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin Kovid-19 testi "pozitif" çıktı - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff'un Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.
Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Emhoff'un bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadesine yer verildi.
Harris'in, önlem amacıyla bu gece katılmayı planladığı etkinlikte yer almayacağına işaret edilen açıklamada, "Başkan Yardımcısı Harris'in bugün yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı ve test yaptırmayı sürdürecek." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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