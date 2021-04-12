ABD Başkan Yardımcısı Harris'in satışa çıkardığı lüks evi Türk iş adamı alıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in resmî konuta taşınma hazırlıkları kapsamında başkent Washington D.C.'de satışa çıkardığı dairesine en yüksek teklif bir Türk iş adamından geldi. AB Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak daireye en yüksek teklifi verdi.

2 MİLYON DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

Rakamlar henüz açıklanmazken, Harris daireyi 2017 yılında California Senatörü olduğu dönemde 1.7 milyon dolara satın almıştı. Evi 2 milyon dolardan satışa çıkaran Kamala Harris'e en yüksek teklifi veren Muhsin Bayrak, satış sürecinde ABD'de Citibank ve Türkiye'de de İGO Proje Danışmanlık firması ile çalıştı.

Muhsin Bayrak

"YAKINDA İMZA ATMAYI PLANLIYORUZ"

Türkiye ve başta Yunanistan olmak üzere İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya'da enerji, inşaat, turizm ve kozmetik alanında yatırımları bulunan Muhsin Bayrak satın alma sürecini doğrulayarak şu bilgileri verdi: "Holding brokerlarımız ile Harris'in brokerları dairenin satış sürecine girdiği ilk günden beri irtibatta. Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz."

Evin sembolik değeri olduğunu da ifade eden Bayrak, "Gerek kendi yatırımlarımız gerekse de Türkiye'deki diğer yatırımların ABD pazarında güçlenmesi için çalışıyoruz" dedi. Bayrak, bugüne kadar Türkiye'de irili ufaklı 200'ün üzerinde inşaat projesinin yanı sıra Atina Marinası'nı da inşa eden isim.

HAVUZLU TERASI VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, 158 metrekarelik daire, iki yatak odası, iki banyo ve otoparkın yanı sıra bir paylaşımlı bir terasa da sahip. Terasta havuz ve barbekü alanları da bulunuyor. Geçici süreyle Blair House'ta kalan Harris, resmi konutuna geçecek. Harris, Trump'tan sonra taşınacağı konutta başlatılan tadilatın uzun sürmesinden yana şikayetçiydi.