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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Singapur'da yetkililerle görüştü - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Singapur'da yetkililerle görüştü

23.08.2021 09:38
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Singapur'da yetkililerle görüştü, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Singapur'da Devlet Başkanı Halime Yakub ve Başbakan Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Singapur'da Devlet Başkanı Halime Yakub ve Başbakan Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

Güneydoğu Asya gezisine çıkan Harris, ilk durağı Singapur'da Başkanlık Sarayı Istana'da Başbakan Lee tarafından karşılandı.

Harris, Lee ile yapacağı toplantıdan önce Devlet Başkanı Halime ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmelerde Singapur ile siber tehditler ve iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi konularda iş birliğini geliştirmek amacıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Harris'in, Singapur ziyaretini tamamladıktan sonra yarın geçeceği Vietnam'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Harris, Singapur'da yetkililerle görüştü - Son Dakika


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