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ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Meksika sınırına ziyaret - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Meksika sınırına ziyaret

26.06.2021 00:09
ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Meksika sınırına ziyaret, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorcas ile birlikte Meksika sınırındaki Teksas El Paso şehrini ziyaret ederek göçmenlerle buluştu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorcas ile birlikte Meksika sınırındaki Teksas El Paso şehrini ziyaret ederek göçmenlerle buluştu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ABD-Meksika sınırında ilk olarak Sınır Devriyesi göçmen gözaltı merkezini ziyaret etti. Burada önce işçilerle konuşan Kamala Harris daha sonra orta Amerikalı beş kız çocuğuyla özel olarak görüşerek onlarla sohbet etti.

Ardından sığınmacıların Meksika'dan geldiklerinde ifadelerinin alındığı ve sınırı geçen araçların arandığı bölgeyi denetlemek üzere Paso del Norte gümrük kapısını ziyaret eden Kamala Harris burada son aylarda göçmenlerin sınıra gelişini yönetmede kaydettikleri inanılmaz ilerlemeden dolayı sınır devriye görevlilerini tebrik etti.

Ziyaretin ardından Kamala Harris ve ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorcas ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Başkan Yardımcısı Harris, Meksikalı göçmenlerin uyuşturucu kartellerinin neden olduğu şiddetten kaçmak için evlerini terk ettiklerine dikkat çekerek, "Sınırda bahsetmenin istismar ve risk hikayelerinden bahsetmek olduğunu unutmamalıyız. Başkan ve ben sınırı bir düzen ve kontrol alanı yapmaya kararlıyız, bana öyle geliyor ki ilerliyoruz" dedi.

Bu ziyaret, Harris'in başkan yardımcısı olarak sınırı ilk ziyareti oldu. Ayrıca Harris yaklaşık iki hafta önce Meksika ve Guatemala'ya yaptığı seyahat üzerine sınır bölgesine hala gitmediği için Cumhuriyetçi muhalefet tarafından suçlanmıştı. - MEXİCO CİTY

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Meksika sınırına ziyaret
ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Meksika sınırına ziyaret
ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Meksika sınırına ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Meksika sınırına ziyaret - Son Dakika


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