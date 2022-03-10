ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Ukrayna'da akılalmaz boyutlarda vahşet yaşanıyor" - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da "akılalmaz boyutlarda vahşet yaşandığını" söyledi.

Polonya ziyaretinde ülkenin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Harris, ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Harris, Polonya'nın Ukraynalı sığınmacılara yönelik misafirperverliğini takdirle karşıladığını belirterek "Tüm dünya Polonya'yı izliyor ve buradaki olağanüstü cömertlikle hoşgörüye tanıklık ediyor." dedi.

Ukrayna'da hastaneler ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılara tepki gösteren Harris, "Son 24 saattir akılalmaz boyutlarda vahşet yaşandığını gördük. Özellikle bir hastanede hamile kadınların, yersiz ve haksız saldırılardan ötürü tahliye edildiğine tanıklık ettik." diye konuştu.

Harris, Polonya ziyaretinin iki ülke arasındaki ittifakın önemine dikkati çekmeyi amaçladığını vurgulayarak "An itibarıyla NATO ittifakının birtakım yol gösterici ilkeleri tehlikededir ve bu durumda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğini savunmak büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Polonya'ya Patriot savunma sistemi kuruldu

NATO'nun her bir karış toprağını savunacaklarını yineleyen Harris, bu kapsamda "Polonya'ya 4 bin 700 ek ABD askeri sevk edildiği ve Patriot savunma sistemlerinin Polonya'ya kurulduğu" bilgisini paylaştı.

Harris, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını, güçlü bir ülkenin bir başka ülkenin egemenlik hakkını ihlal etmesi olarak niteledi ve "bu saldırıların uluslararası soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini" vurguladı.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından etkilenen siviller için ABD'nin insani yardımlarının süreceğini belirten Harris, Joe Biden yönetiminin insani yardım kapsamında ek 50 milyon dolar nakit yardımında bulunacağını duyurdu.

Duda: "1,5 milyona yakın sığınmacıyı ağırladık"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Harris'in ülkeye ziyaretinin, Avrupa'nın güvenliğine dair ABD'nin kararlılığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Polonya'nın bugüne kadar 1,5 milyona yakın Ukraynalı sığınmacıyı ağırladığı bilgisini veren Duda, "Bu insanların hiçbiri mülteci kamplarına yerleştirilmedi. ya Polonyalı aileler tarafından kabul edildiler ya da otellerde ağırlandılar." dedi.

Duda, "Rusya'nın saldırılarının soykırımı andırdığını" belirterek "Hamile kadınların ve çocukların kaldığı hastaneler bombalanıyor ve hiçbir askeri teçhizatın olmadığı iskan alanlarına saldırılar düzenleniyorsa bu, barbarca bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte Rusya'ya yönelik yaptırımların önemine dikkati çeken Duda, "ABD bu yaptırımların öncüsüdür ve şimdiye kadarki yaptırımlar işe yaramaktadır." diye konuştu.

Harris, Kanada Başbakanı Trudeau ile de görüşecek

Polonya ziyareti kapsamında ülkenin Başbakanı Mateusz Morawiecki ile de görüşen Harris, aynı zamanda ülkede bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir araya gelecek.