ABD Başkan Yardımcısı Harris, Ukrayna lideri Zelenski ile son gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya'nın Münih kentinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Münih Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Almanya'da bulunan Harris, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ikili için " Rusya'nın Ukrayna çevresine yaptığı büyük askeri yığınağı ve son gelişmeleri ele aldılar." ifadesi kullanıldı.

Harris'in, Washington'ın Ukrayna toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına bağlılığını yinelediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın olası Ukrayna işgaline karşı ortak Transatlantik yaklaşımını görüştüler ve Başkan Yardımcısı, ortak ve müttefiklerimizle alınacak hızlı ve ağır ekonomik önemlerinin çerçevesini anlattı. Başkan Yardımcısı ve Zelenski, diplomasi ve gerilimin düşürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldılar."