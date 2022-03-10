ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü önemsiyoruz" - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü önemsiyoruz"

10.03.2022 22:05
ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü önemsiyoruz"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini önemsiyoruz.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, " Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini önemsiyoruz." dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Harris, ortak basın toplantısında Ukrayna- Rusya savaşına dair konuştu.

Harris, Trudeau ile aynı amaç uğruna Polonya'da bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek Kanada'nın Ukrayna'ya yönelik desteklerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve haksız saldırıları karşısında duran ülkelerin beraber hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Harris, "NATO ittifakı çatısı altında Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımızla birlikte Ukrayna halkına güvenlik ve insani yardımlarımızı sürdürebiliriz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Putin Ukrayna halkının gücünü hafife aldı"

Trudeau ise ABD yönetiminin bu süreçte Ukrayna'ya destek konusunda kararlı davrandığını söyledi ve "Gösterdiğimiz birlik ve kararlılık fark yarattı." dedi.

Ukrayna'yı savunan ülkelerin, Rusya'nın işgal ihtimaline karşı haftalar öncesinden hazırlık yaptığını kaydeden Trudeau, "Putin, Ukrayna halkının gücünü ve kararlılığını çok hafife aldı. Putin ve destekçilerine yönelik yaptırımlardan Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlara kadar hep birlikte dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

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Avrupa Birliği, Kamala Harris, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkan Yardımcısı Harris: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü önemsiyoruz' - Son Dakika


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