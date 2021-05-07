ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Meksika Devlet Başkanı Obrador göçmen krizini görüştü - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptıkları çevrimiçi görüşmede, göçmenlik konusunda bir stratejik ortaklık kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Meksika sınırındaki göçmenlik kriziyle ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Toplantıya ilişkin Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ABD'ye Orta Amerika ülkelerinden göçmen akınının temel nedenlerinin ele alındığı kaydedildi.

Meksika ve "Kuzey Üçgeni" olarak adlandırılan Guatemala, Honduras ve El Salvador'un ekonomik durumlarının iyileştirilmesi konusunun ele alındığı toplantıda, söz konusu 3 ülkeden göçmen akınına yönelik ABD ve Meksika arasında stratejik bir ortaklık kurulması konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede, Meksika-ABD sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunda da ortak çaba yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, Lopez Obrador, Harris'in 8 Haziran'da Meksika'ya yapacağı ziyareti dört gözle bekleyeceğini vurguladı.