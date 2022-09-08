ABD Başkan Yardımcısı Harris, Japonya ve Güney Kore'ye gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25-29 Eylül'de Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek ve öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun resmi cenazesine katılacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Harris 25-29 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo ile Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edecek.

Harris, Tokyo'da, suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe'nin resmi cenaze törenine katılacak heyete başkanlık edecek ve ABD-Japonya ilişkilerinin önemini vurgulayacak.

Hem Japonya hem de Güney Kore'de üst düzey devlet yetkilileri ile görüşmeler yapacak olan Harris, "açık ve özgür bir Hint-Pasifik" vurgusu yapacak.

Japonya'da Üst Meclis seçimleri arifesinde eski Başbakan Abe Şinzo, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğindeki konuşması esnasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti.