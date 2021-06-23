ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, cuma günü Meksika sınırını ziyaret edecek - Son Dakika

ABD'nin Meksika sınırındaki göçmenlik kriziyle ilgilenmesi için görevlendirilen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, cuma günü sınır bölgesindeki Teksas'ın El Paso kentini ziyaret edecek.

Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Yardımcısı Harris, 25 Haziran cuma günü Teksas, El Paso'yu ziyaret edecek. Harris'e İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da eşlik edecek." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Harris'i martta Meksika sınırındaki göçmen akınıyla ilgilenmesi için görevlendirdiğini anımsatan Sanders, Harris'in bu görevi kapsamında bu ay Guatemala ve Meksika'ya gittiğini hatırlattı.

Biden, martta Meksika sınırındaki göçmen hareketliliğinin artması ve refakatsiz çocuk sayısının hızla artmasının ardından Harris'i bu konuyla ilgilenmesi için görevlendirmişti.

Harris'in bu görevinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen halen sınır bölgesine bir ziyaret gerçekleştirmemesi başta Cumhuriyetçiler olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriliyordu.